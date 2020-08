CORONAVIRUS : 4 DÉCÈS ET 52 NOUVEAUX CAS POSITIFS DÉCLARÉS SAMEDI

Le Sénégal a officialisé samedi 52 nouveaux cas positifs de coronavirus et quatre décès supplémentaires, portant le nombre de personnes infectées à10 284 et celui des morts à 209 depuis l’apparition de la maladie dans le pays, le 2 mars dernier.





Les nouvelles infections ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur des échantillons prélevés sur 850 sujets. Les 52 nouveaux cas étaient suivis par les services sanitaires alors que la source de la contamination des 14 autres était inconnue. Des cas donc issus de la transmission communautaire.





S’exprimant lors du point quotidien sur la situation épidémiologique du pays, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention, a indiqué que ces communautaires ont été découverts à Thiès (2), Ziguinchor (2), Diourbel (1), Fann (1), Front de Terre (1), Guédiawaye (1), Khombole (1), Pikine (1), Pout (1), Sacré-Cœur (1), Tambaacouna (1) et Popenguine (1).





Il a assuré que 46 guérisons ont été recensées au cours des dernières 24 heures, faisant que le nombre de personnes ayant recouvert la santé après avoir contracté le virus est de 6 822.





Quelque 153 jours après l’apparition de la maladie à coronavirus dans le pays, 3 252 patients sont encore en observation dont 42 dans un état grave dans les différents centres et lieux de traitement, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.