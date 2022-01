CORONAVIRUS : 519 NOUVELLES CONTAMINATIONS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, jeudi, 519 nouvelles contaminations au coronavirus enregistrées au cours des dernières 24h.



Ces infections proviennent des résultats de 1862 tests réalisés, soit un taux de positivité de 27,87 %, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal.



Ces nouvelles contaminations concernent 29 cas contacts suivis et 490 cas issus de la transmission communautaire localisées à Dakar (349) et dans les autres régions (141).



Le ministère a signalé que 163 patients suivis ont été déclarés guéris alors que 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Aucun décès n’a été enregistré, mercredi.



Depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal comptabilise 77272 cas dont 73365 guéris, 1892 décès et 2014 sous traitement.



Au total, 1.367.541 personnes ont été vaccinées.