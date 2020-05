CORONAVIRUS : 67 NOUVELLES INFECTIONS, 105 GUÉRISONS ET UN DÉCÈS DÉCLARÉS SAMEDI

Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a annoncé samedi 67 nouvelles contaminations au coronavirus au Sénégal, un décès supplémentaire et 105 guérisons.





Les nouvelles infections ont été détectées à partir d’échantillons prélevés sur 934 sujets, représentant un taux de positivité de 7, 17 %, a notamment révélé le docteur Aloyse Waly Diouf, porte-parole du ministère de la Santé.





Faisant le point quotidien sur la situation de l’épidémie dans le pays, le docteur Diouf a expliqué que 49 des personnes contrôlées positives étaient suivies par les autorités sanitaires, le reste (16) ont contracté la maladie à partir de la transmission communautaire, une contamination dont l’origine est inconnue.





Ces cas communautaires ont détectés dans la région de Dakar, dans les quartiers de Liberté (2), Grand-Médine (1), Mbao (1), Keur Massar (1), Diamegueune (1), Ouakam (1), Mamel (1), Fass (1) Médina (1), Gudiawaye (2), Parcelles Assainies (2) ainsi que dans la région de Thiès, notamment à Mékhé (1) et à Thiadiaye (1).





Le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l’Action sociale a par ailleurs fait état du retour des cas importés dont deux ont été localisés à Ziguinchor au Sud du pays et Kédougou au Sud-Est, une région jusque-là épargnée par la maladie.





Un nouveau décès du Covid-19 a également été déclaré lors de ce point quotidien, portant à 34 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie. Il s’agit d’un homme âgé 62 ans dont le test post-mortem est revenu positifs, a déploré le docteur Diouf.





Il a également fait savoir que le nombre de patients en réanimation sont aujourd’hui au nombre de 12, tandis que l’état de santé des autres était encore stable.



Au total, 2976 cas positifs ont été officiellement déclarés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie dans le pays. 1416 parmi eux ont été guéris depuis et 34 décès ont été dénombrés.



Quelque 1525 patients sont à ce jour sous traitement dans les différents établissements de prise en charge de la maladie et les centres de traiTement extra-hospitalier à travers le pays.































































aps