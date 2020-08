CORONAVIRUS : 68 INFECTIONS SUPPLÉMENTAIRES ANNONCÉES, AUCUN DÉCÈS (OFFICIEL)

Le ministère de la Santé a comptabilisé mardi 68 nouvelles contaminations de Covid-19 au cours des dernières 24 heures portant officiellement à 12.305 le nombre de personnes infectées par le virus depuis son apparition dans le pays, le 2 mars.





Ces nouvelles contaminations ont été détectées à partir de tests réalisés sur les échantillons prélevés sur 926 individus, soit un taux de positivité de 7, 34 %, a indiqué le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.





Intervenant lors du point quotidien sur la maladie retransmis en direct sur la télévision publique, la RTS, le directeur de la Prévention a souligné que 41 parmi les nouvelles infections touchent des personnes suivies par les services sanitaires.





Deux nouveaux cas importés ont également été enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), alors que les 25 autres étaient issues de la transmission communautaires. Des cas de contamination à la source inconnue localisés à diverses endroits du pays.





Le docteur Ndiaye a fait savoir qu’aucun décès n’avait été enregistré au cours des dernières 24 heures, signalant également la guérison supplémentaire de 39 patients.





Près de six mois après son apparition au Sénégal, le nouveau coronavirus a infecté 12.305 personnes et engendré 256 décès, tandis que 7.767 personnes en ont guéri.





A la date d’aujourd’hui, 4.281 patients, dont 48 dans un état grave, sont en observation dans les différents centres de traitement dédiés à la maladie à travers le pays, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.