CORONAVIRUS : 7 DÉCÈS ET 187 CAS POSITIFS DÉCLARÉS

Au total, 187 cas supplémentaires de contamination et 7 nouveaux décès liés à l’épidémie de Covid-19 ont été recensés lors des dernières 24 heures au Sénégal, a annoncé vendredi le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



‘’Sur 2.972 tests virologiques réalisés, 187 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,29%’’, a notamment déclaré le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention lors du point quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal.



Il a fait savoir que 19 parmi les nouvelles infections étaient des cas contacts suivis par les services sanitaires, le reste (168) étant issus de la transmission communautaire. Une forme de contamination davantage diffuse dans Dakar et sa région (100).



Les 68 autres cas issus de cette transmission de source inconnue des autorités sanitaires ont été localisés dans des localités de l’intérieur du Sénégal, a souligné le directeur de la Prévention.



Il a dans le même temps assuré que 587 patients avaient recouvré la santé après avoir été contrôlés négatifs, alors que 49 autres étaient encore dans un état grave ayant nécessité leur placement sous assistance respiratoire.



Depuis l’apparition du premier cas sur son territoire, le 2 mars 2020, le Sénégal a officiellement déclaré 71.628 cas positifs de Covid-19. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 56.331 ont recouvré la santé, 1.648 sont décédées et 13.648 autres sont encore sous traitement.



Sur le front de la vaccination, 1.131.827 personnes ont été vaccinées depuis le lancement officiel de la campagne sur l’étendue du territoire national, en février dernier.











































aps