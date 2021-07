CORONAVIRUS : 712 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET 05 DÉCÈS

Au total, 712 contaminations au Covid-19 et 05 décès liés à la maladie ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a rapporté, samedi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





’’Sur 3248 tests réalisés, 712 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 21,92%’’, a indiqué le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.



Ces nouvelles contaminations concernent 118 contacts suivis par les services de santé et 594 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (426) et dans d’autres endroits du pays (168).



Cinq (05) décès ont été enregistrés, vendredi.



Le ministère a rapporté que 275 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 56 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré 56 573 cas positifs dont 44 896 guéris, 1269 décès et 10 417 encore sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile.



Le ministère signale qu’à la date du 22 juillet, 625 510 personnes ont été vaccinées contre la Covid-9.













































aps