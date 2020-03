CORONAVIRUS AU SENEGAL : Un 3e cas détecté à Daroul Mousty

Dakarposte a appris de sources médicales qu'un autre cas de contaminé au Coronavirus a été signalé à Darou Mousty. Il s'agit d’un patient qui a passé le test et qui a manifesté des signes suspects du Covid-19.



Le patient répondant au nom de Diop, revenu fraichement d'Italie, est en isolement dans la structure sanitaire de cette localité.



Une information confirmé par le marabout habitant Darou Mousty, en l'occurrence Serigne Cheikh Astou Faye. Qui dit avoir la confirmation du toubib du coin, un certain Dr Ndiaye.

Pour plus de précision, Serigne Cheikh Faye dit avoir lui-même joint le ministre de la Santé; lequel lui a confirmé le cas signalé à Darou Mousty.