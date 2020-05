CORONAVIRUS : DEUX NOUVEAUX DÉCÈS ENREGISTRÉS CE JEUDI

Deux nouveaux cas de décès liés au coronavirus sont enregistrés ce jeudi, 21 mars 2020, portant le total des victimes au Sénégal à 32.



Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale, les deux victimes du jour étaient des hommes âgés de plus de 60 ans. Le premier, âgé de 61 ans, est décédé au Centre CUEMO de l’hôpital Fann, tandis que le second, âgé de 68 ans, est décédé à l’hôpital Aristide Le Dantec.











































emediasn