CORONAVIRUS : DEUX NOUVELLES CONTAMINATIONS ANNONCÉES

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré dimanche avoir comptabilisé deux nouvelles contaminations au Covid-19 détectées à Kaolack et Mbour lors des dernières 24 heures.





Les nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1909 individus, correspondant à un taux de positivité de 0, 10 %, a indiqué le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé.





Les deux contaminations supplémentaires enregistrées dans les localités de Kaolack (centre) et Mbour (ouest) sont toutes issues de la transmission communautaires, les cas d’infection dont l’origine est méconnue des services sanitaires, rapporte le document parvenu à l’APS.





Il relève dans le même temps que 10 patients suivis jusque-là par les services sanitaires avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 6 autres étaient encore dans un état grave.





A ce jour, 73837 cas positifs de Covid-19 ont été officiellement recensés depuis le 2 mars 2021, date de l’apparition de la maladie dans le pays. 71931 patients ont depuis recouvré la santé, 1868 ont perdu la vie et 37 autres sont encore sous traitement.





Sur le front de la vaccination, 1 271021 personnes ont au moins reçu un vaccin depuis le lancement le 23 février des opérations à travers le pays.

























aps