CORONAVIRUS : IDRISSA SECK S’INQUIÈTE POUR LES SÉNÉGALAIS DE LA DIASPORA

Dans le contexte de la propagation du Coronavirus qui fait des ravages dans certains pays européens et asiatiques, la situation des Sénégalais de l’extérieur préoccupe Idrissa Seck. Dans un message parvenu à Emedia, l’opposant, président du parti Rewmi, arrivé deuxième lors de la Présidentielle de Février 2019, exprime sa solidarité aux Sénégalais de la Diaspora.



« Je suis profondément préoccupé par le risque et les difficultés résultant du confinement, auxquels sont confrontés nos compatriotes de la Diaspora dans certains pays comme la Chine et l’Italie. Je leur exprime ma totale solidarité et encourage leurs familles et proches qui, je l’imagine, vivent quotidiennement dans la peur et l’inquiétude. »



En Italie, deuxième pays le plus touché au monde après la Chine, et où se trouve une très forte communauté sénégalaise, toute la population a été confinée sur décision des autorités publiques. Le gouvernement italien a, en effet, pris hier soir, des mesures draconiennes pour endiguer la contagion du virus, plaçant le pays entier en quarantaine, avec un nouveau décret, publié dans la nuit du lundi au mardi.



Dans son message, Idrissa Seck a également salué « les efforts des autorités sanitaires des pays hôtes et (prié) pour qu’ils soient couronnés de succès. »



























emediasn