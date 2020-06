CORONAVIRUS : L'AÉROPORT D'ORLY POURRAIT ROUVRIR LE 26 JUIN 2020

L'aéroport d'Orly pourrait-il rouvrir pour l'été ? Selon Jean-Baptiste Djebbari, interrogé par RTL, une réouverture au 26 juin 2020 serait possible si la situation sanitaire le permet.

" Nous avons 2% du trafic, aujourd'hui le trafic est centralisé à Roissy Charles-de-Gaulle, tant d'ailleurs pour les vol fret que pour les vols passagers. À mesure que le trafic va reprendre, notamment l'activité de Transavia et de quelques autres, nous verrons quand rouvrir Orly, ce sera évidemment concerté avec les compagnies aériennes mais aujourd'hui nous n'envisagerons pas le 11 mai qu'il y ait un trafic d'un tel niveau qu'il nécessite de rouvrir Orly"

L'épidémie de coronavirus entraine de lourdes conséquences sur certains secteurs. À Paris, le tourisme souffre de cette crise sanitaire et l'effondrement du trafic aérien avait entraîné la fermeture de l'aéroport d'Orly le 31 mars 2020. A la veille début du déconfinement en France, Jean-Baptiste Djebbari indique au micro de RTL que l'aéroport parisien pourrait reprendre du service le 26 juin 2020 à condition que la situation sanitaire le permette.Les opérateurs auraient par ailleurs été invités à proposer des programmes de vol solides pour le 15 juin. Le secrétaire d'état aux transports précise également que " la situation sanitaire doit continuer à s'améliorer et que nous harmonisions les mesures sanitaires avec nos voisins européens et méditerranéens"Il faut dire que d'ordinaire, les vols en direction du Maghreb représentent une grande partie de l'activité de cet aéroport et la reprise du trafic aérien dépend de la réouverture des frontières. Or, celles du Maghreb sont actuellement closes de même que celles de l'espace Schengen qui demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. À l'intérieur même de l'Union européenne, l'Espagne aurait également prévu de maintenir la fermeture de ses frontières jusqu'en octobre Au micro de BFM TV, le secrétaire d'État aux transports Jean-Baptiste Djebbari indiquait déjà qu'une réouverture de l'aéroport d'Orly au 11 mai 2020 est peu probable :La veille de sa fermeture, l'aéroport situé au sud de Paris n'avait enregistré qu'une vingtaine de mouvements d'avions pour un millier de passagers contre les 600 mouvements et 90 000 passagers journaliers habituels. Sur la centaine de compagnies aériennes oeuvrait au sein de l'aéroport d'Orly, quatre seulement étaient restées actives. Celles-ci sont transférés à l'Aéroport de Roissy Charles de Gaulle.Ce dernier est le premier aéroport de France et faisait partie des plus fréquentés au monde. Et pourtant ! Au micro de RTL ce lundi 30 mars 2020, le PDG d'Aéroports de Paris, Augustin de Romanet avait estimé "qu'à CDG, nous aurons environ 10 000 passagers par jour, alors qu'en temps habituel, nous avons 200 000 passagers par jour".Pour l'heure, si la tour de contrôle de l'Aéroport d'Orly demeure active, c'est uniquement pour les vols d’État, les vols sanitaires et les déroutements d'urgence, seuls avions que l'aéroport centenaire verra passer en attendant sa réouverture.