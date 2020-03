CORONAVIRUS : L’ÉTAT ANNONCE LA FERMETURE DE SON CONSULAT À MILAN

Le gouvernement sénégalais, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a annoncé vendredi, la fermeture du consulat du Sénégal à Milan, une réponse favorable à une recommandation des autorités italiennes relative à la lutte contre la propagation du coronavirus.



‘’Nous allons, d’ores et déjà, demander notre à consulat à Milan de fermer et de poursuivre le travail par le téléphone. C’est ce que le gouvernement italien a demandé’’, a déclaré Amadou Bâ lors d’une conférence de presse tenue à Dakar.



‘’Il s’agit d’une demande du gouvernent italien visant à lutter contre la propagation du covid-19. Il est préférable dans de pareils cas d’appliquer les mesures ou recommandations de chaque pays’’, a expliqué Amadou Bâ.



L’Italie est présentée comme le foyer majeur du coronavirus en Europe. Le pays qui a déjà payé un lourd tribut à cause de cette maladie fait l’objet d’un confinement quasi-généralisé de sa population.



‘’Nous ne le faisons pas de notre propre gré. Nous aurions bien souhaité pouvoir régler le problème de toute personne qui se présente au consulat’’, a-t-il souligné en insistant par ailleurs sue le fait qu’aucun ressortissant sénégalais vivant à l’étranger n’avait encore été contaminé au Covid-19.



Il a assuré que le gouvernement sénégalais suivait la situation dans les autres pays et ferait le nécessaire pour le bien-être des citoyens sénégalais de l’extérieur.



Le patient sénégalais à l’origine de la contamination de 16 de ses proches est un expatrié contrôlé positif au coronavirus quelques jours après son retour d’Italie.





































