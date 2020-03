CORONAVIRUS : LA MAURITANIE INSTAURE UN COUVRE-FEU

Tous les Etats du monde se barricadent pour lutter contre la Covid 19. En ce sens, la Mauritanie qui a déjà enregistré son premier cas testé positif du coronavirus a décidé d’instaurer, à compter du jeudi, 19 mars 2020, un couvre-feu de 20h à 6h du matin sur l’ensemble du territoire nationale.



Selon le communiqué, seules les équipes médicales et les camions de transport de marchandises sont autorisés à circuler. En outre, la Mauritanie interdit totalement tout regroupement ou rassemblement. Tous les restaurants et cafés sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation indique toutes les dispositions nécessaires seront prises pour l'application stricte de l'ensemble des mesures.



















































emediasn