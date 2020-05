CORONAVIRUS : LE CAS INQUIÉTANT DE MÉDINA GOUNASS

Le département de Vélingara a enregistré son premier cas communautaire avant-hier, mardi 05 mai 2020. Dans cette zone du sud est du Sénégal, c’est surtout la cité religieuse de Médina Gounass qui cristallise toutes les inquiétudes, au point que des forces de l’ordre y ont été déployées en masse. Ce, pour faire respecter les mesures restrictives prises par le chef de l’État pour freiner la propagation du coronavirus dans cette contrée où les mesures barrières peinent à être appliquées et où les prières collectives en public se poursuivent malgré l’interdiction de rassemblement.



En quatre jours, Médina Gounass a, en effet, dénombré 51 cas positifs au coronavirus dont 50 contacts et un cas issu de la transmission communautaire, contre 7 patients guéris et plus d’une centaine de personnes placées en quarantaine. Les examens virologiques réalisés sur 16 d’entre eux sont d’ailleurs attendues dans les heures qui suivent.