CORONAVIRUS : LE PREMIER PATIENT AU SÉNÉGAL DÉCLARÉ GUÉRI

Le premier patient testé positif au coronavirus au Sénégal a été déclaré guéri et devrait incessamment quitter le service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann, à Dakar, où il était soigné, a annoncé vendredi le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



‘’Le premier cas déclaré positif lundi a été testé négatif à deux reprises. Par conséquent, il est considéré comme guéri, et sa libération est en cours’’, a déclaré Aloyse Waly Diouf, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, lors d’un point de presse.



Le patient, un Français âgé de 33 ans, a été déclaré positif au coronavirus, lundi.



Il est arrivé à Dakar le 26 février, après avoir ‘’séjourné à Nîmes et dans une station de ski de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la période du 13 au 25 février’’. Il vit au Sénégal depuis deux ans.



Selon les autorités sanitaires sénégalaises, l’état dans lequel il était n’engendrait ‘’aucune inquiétude majeure’’.



Aloyse Waly Diouf annonce par ailleurs que les tests de deux cas suspects se sont ‘’avérés négatifs’’, vendredi 6 mars.



Selon M. Diouf, l’état de santé des trois autres patients est en train de s’améliorer.



Outre le patient déclaré guéri, un octogénaire et sa femme, ainsi qu’une Britannique employée par les Nations unies, sont soignés à l’hôpital de Fann.



‘’Le suivi des sujets ayant eu des contacts avec les patients testés positifs au coronavirus se poursuit’’, a ajouté Aloyse Waly Diouf.







































aps