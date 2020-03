CORONAVIRUS : MATAR BA ADRESSE UN MESSAGE DE ‘’SOLIDARITÉ’’ AUX SPORTIFS SÉNÉGALAIS VIVANT À L’ÉTRANGER

Le ministre des Sports, Matar Ba, a envoyé dimanche un message de ‘’solidarité’’ aux sportifs sénégalais exerçant leur carrière à l’étranger, aujourd’hui dans un contexte de pandémie de maladie à coronavirus.



‘’En de pareilles circonstances, nous devons resserrer les liens et faire de la solidarité active la trame de notre action quotidienne, particulièrement à l’endroit de ceux qui, comme vous, loin de vos familles, peuvent vivre un sentiment de solitude’’, affirme M. Ba dans une déclaration dont l’APS a obtenu une copie.



Plusieurs sportifs sénégalais vivent et exercent leur métier à l’étranger, dans des pays européens et asiatiques pour la plupart d’entre eux, où les compétitions sportives sont suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.



La suspension des compétitions pousse certains d’entre eux au chômage.



‘’En ma qualité de ministre des Sports et au nom de Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, j’ai une pensée pour tous les sportifs sénégalais qui évoluent à l’étranger et défendent les couleurs du pays dans différentes compétitions à travers le monde’’, a-t-il écrit.



‘’Comme vous le constatez, le Sénégal, avec le président Macky Sall au premier rang, est fermement debout pour contenir et vaincre la maladie’’, ajoute Matar Ba.



Il estime que les sportifs sénégalais vivant à l’étranger ont ‘’un rôle majeur à jouer’’ pour l’éradication de la pandémie de coronavirus.



De même les invite-t-il à faire ‘’preuve de responsabilité et de sérénité en respectant scrupuleusement les mesures édictées par les services de santé et de sécurité’’ des pays où ils se trouvent.



‘’Au Sénégal comme à l’extérieur, nous devons adopter pour notre propre protection d’abord, pour rendre sauves nos familles et toutes les composantes de la nation ensuite’’, a souligné le ministre des Sports.



























aps