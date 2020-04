CORONAVIRUS - MORT EN ESPAGNE D’ALFONSO CORTINA, PCA DU GROUPE BDK

Nous venons d’apprendre le décès à l’âge de 76 ans de l’homme d’affaires espagnol, Alfonso Cortina, survenu à l’hôpital de Tolède, en Espagne, ce lundi 6 avril 2020, selon plusieurs médias espagnols visités par Emedia.sn. Le défunt fut le cousin du promoteur principal Alberto Cortina et fut également "Administrateur, président du Conseil d’Administration" du Groupe BDK, la Holding qui est actionnaire majoritaire de la Banque de Dakar.



Décédé des suites du coronavirus, Cortina, issu d’une célèbre famille d’hommes d’affaires espagnols, fut un financier réputé dans son secteur d’activités et a dirigé plusieurs institutions bancaires mais également pétrolières à l’instar de Repsol, dont il était le président.



L’Espagne est aujourd’hui le deuxième pays au monde le plus touché, derrière l’Italie, par la pandémie du coronavirus. A la date d’aujourd’hui, plus de 12 500 décès lié à la maladie de Covid 19 ont été officiellement décomptés. Hier, dimanche, le pays a enregistré 674 décès dus au coronavirus au cours des 24 heures précédentes, ce qui fut pourtant le bilan quotidien le moins élevé depuis dix jours, selon les chiffres du ministère de la santé.