CORONAVIRUS - TROIS SÉNÉGALAIS TESTÉS POSITIFS EN ITALIE

Le nombre de sénégalais testés positifs à la Covid 19 a grimpé en Italie où le virus fait des ravages. Selon Libération, les autorités diplomatiques et consulaires ont été informés de trois cas positifs. Mais, rassure le journal, leur état est stable et ils bénéficient de toute l’assistance des autorités compétentes. Mieux, un comité de suivi est mis en en place et, ledit comité est en contact permanent avec les consuls généraux de Milan et Naples.