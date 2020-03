CORONAVIRUS : UN CENTRE DE TRAITEMENT SERA CONSTRUIT À TOUBA

Un centre de traitement des personnes atteintes de la maladie à coronavirus sera construit dans les prochains jours à Touba (centre), a annoncé Alé Baba Dieng, du Centre des opérations d’urgence sanitaire du Sénégal.



‘’Ce qu’on a décidé de faire, c’est de prendre le site de l’héliport pour en faire un centre de traitement des patients qui seront diagnostiqués positifs’’, a dit M. Dieng lors d’une réunion d’évaluation de l’épidémie de maladie à coronavirus, vendredi soir, à Diourbel (centre).



La construction du futur centre de traitement va démarrer dimanche 15 mars et va durer cinq jours, selon le chef des opérations de l’unité mobile d’intervention et de soutien du COUS.



Touba, la ville la plus peuplée du pays après Dakar, concentre le plus grand nombre de cas de maladie à coronavirus confirmés au Sénégal, où 19 personnes ont été infectées par le virus, selon un bilan publié vendredi par le ministère de la Santé.



‘’Nous avons besoin de trois hectares dans l’immédiat’’, a dit M. Dieng, précisant, selon le quotidien Le Soleil, que le futur centre aura ‘’une capacité d’accueil de 20 places’’.



En attendant, les patients diagnostiqués positifs au coronavirus, vendredi, à Touba, sont médicalement traités par le centre de santé de Darou Marnane, un quartier de la ville.



Ce établissement de santé est désormais fermé aux patients souffrant de pathologies différentes de la maladie à coronavirus, selon Alé Baba Dieng.





























aps