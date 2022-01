CORONAVIRUS : UN DÉCÈS ET 274 NOUVELLES CONTAMINATIONS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, mardi, 274 nouvelles contaminations au coronavirus et un décès enregistrés au cours des dernières 24h.



Ces infections proviennent des résultats de 1829 tests réalisés, soit un taux de positivité de 14,98 %, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie au Sénégal.



Ces nouvelles contaminations concernent 12 cas contacts suivis, 5 cas importés, interceptés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et 257 cas issus de la transmission communautaire localisés à Dakar (185) et dans les autres régions (72).



Le ministère a signalé que 149 nouveaux patients suivis ont été déclarés guéris alors que 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Un cas de décès a été enregistré, lundi.



Depuis l’apparition de la pandémie en mars 2020, le Sénégal comptabilise 76233 cas dont 73030 guéris, 1891 décès et 1311 sous traitement.



Concernant la vaccination, 1.366.108 personnes ont été vaccinées.













































aps