CORONAVIRUS / Urgent : La déclaration des étudiants de Wuham, Le rapatriement est possible, mais pas dans l'immédiat

« Depuis le début de l’épidémie, nous sommes 13 Sénégalais mis en quarantaine à Wuhan le 23 janvier dernier. Les ministres de la santé et des affaires étrangères nous ont rassurés. D’ailleurs, ils prennent de nos nouvelles tous les jours. Il y a aussi le Directeur des Sénégalais de l’extérieur ainsi que l’ambassadeur constamment en contact avec nous et les autorités afin qu’on ait des meilleures conditions possibles. Nous ne faisons l'objet d'aucune discrimination. Le rapatriement est possible, mais pas dans l'immédiat. Ce sera peut-être après cette phase cruciale de l'épidémie », a-t-il expliqué à l'animateur de l'émission Pape Abdoulaye DER. Le jeune étudiant a fait preuve d'un sang-froid impressionnant salué par tous les participants de cette émission phare du paysage audiovisuel sénégalais.