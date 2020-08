COTE D’IVOIRE: L’activiste Pulchérie Gbalet sous mandat de dépôt

Avec Jeune Afrique

Figure du mouvement de la contestation contre la candidature d’Alassane Ouattara à un troisième mandat, la présidente d’Alternative citoyenne ivoirienne (Aci) a été placée sous mandat de dépôt mercredi soir. Selon les informations de «Jeune Afrique », Pulchérie Gbalet est visée par plusieurs accusations : trouble à l’ordre public, appel à l’insurrection, incitation à la révolte, violences et voie de fait, destructions de biens publics et privés. La présidente d’Alternative citoyenne ivoirienne (Aci) a été déférée, mercredi 19 août, devant la 8e chambre d’instruction du parquet, avant d’être placée sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca) en fin de journée. Trois de ses collaborateurs ont subi le même sort.