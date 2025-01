COUPE CAF | LE JARAAF DE DAKAR ARRACHE UNE VICTOIRE CRUCIALE FACE À ORAPA UNITED FC

a-la-une



Le Jaraaf de Dakar a remporté une victoire précieuse dimanche au stade Abdoulaye Wade, en battant Orapa United FC du Botswana 1-0 dans les arrêts de jeu, lors de la quatrième journée de la poule C de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



Après un match aller conclu sur un score nul et vierge, les deux équipes étaient sous pression pour obtenir une victoire et maintenir leurs espoirs de qualification pour les quarts de finale. Le match, disputé à huis clos, a vu l’équipe sénégalaise prendre l’initiative dès les premières minutes, se créant plusieurs occasions de but sans réussir à les concrétiser.



Un tournant aurait pu survenir à la 13e minute lorsque le Jaraaf a obtenu un penalty après que Mame Saer Guèye a vu sa tentative de tête bloquée de la main par un défenseur d’Orapa United FC. Cependant, le gardien botswanais Lesenya Malapela a brillamment arrêté le tir du capitaine du Jaraaf, laissant le score à 0-0 à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, les hommes de Malick Daf ont continué à dominer, multipliant les incursions dans la moitié de terrain adverse. Malgré leur intensité offensive, les attaquants du Jaraaf, prolifiques en phase préliminaire avec huit buts, ont peiné à trouver la faille.



Ce n’est qu’en toute fin de rencontre, dans le temps additionnel, qu’Almamy Matheuw Fall a libéré son équipe. Sur un centre parfaitement délivré par Rémy Bocandé, Fall a placé une tête imparable, inscrivant l’unique but du match et offrant au Jaraaf une victoire cruciale.



Grâce à ce succès, le Jaraaf de Dakar totalise désormais cinq points en quatre matchs, occupant la troisième place du groupe C. Cette victoire relance les espoirs des Sénégalais de se qualifier pour les quarts de finale. Ils affronteront l’ASEC d’Abidjan lors de la cinquième journée, un match décisif pour la suite de leur parcours en Coupe CAF.



Dans l’autre rencontre de la poule, l’USM Alger a décroché un match nul 1-1 en déplacement face à l’ASEC Mimosas, ajoutant à la tension dans ce groupe où la course à la qualification reste ouverte.













































Rts