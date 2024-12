COUPE CAF | LE JARAAF DE DAKAR EN QUÊTE DE SA PREMIÈRE VICTOIRE AU BOTSWANA

Le Jaraaf de Dakar en déplacement crucial ce dimanche au Botswana pour affronter Orapa United, dans le cadre de la 3ᵉ journée de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Ce match, qui se jouera à Francistown, représente une opportunité décisive pour les hommes de Malick Daf de relancer leur campagne africaine.



Actuellement 3ᵉ du groupe C avec un seul point, le Jaraaf est toujours à la recherche de sa première victoire dans cette compétition. Leur adversaire, Orapa United, occupe la 4ᵉ place avec le même nombre de points, rendant la confrontation particulièrement déterminante pour les deux équipes.



Pour les Dakarois, la mission s’annonce ardue, non seulement en raison du long périple pour rallier Francistown, mais aussi de la nécessité de montrer un visage plus conquérant que lors de leurs précédentes sorties. Une défaite mettrait sérieusement en péril leurs chances de qualification pour les phases éliminatoires.



Le classement reste serré dans ce groupe, où l’USM Alger et l’ASEC Mimosas partagent la tête avec 4 points chacun. Ces deux équipes s’affronteront également ce dimanche à Alger dans un duel qui pourrait rebattre les cartes pour la qualification.



Pour le Jaraaf, une victoire au Botswana serait non seulement essentielle pour revenir dans la course, mais également pour gagner en confiance avant les prochaines journées.



Le coach Malick Daf n’a pas caché l’importance de cette rencontre lors de la dernière conférence de presse. « Nous savons que chaque match dans cette compétition est une finale. Nous allons nous battre pour ramener un bon résultat et offrir une performance digne des attentes de nos supporters », a-t-il déclaré.



Face à une équipe d’Orapa United également en difficulté, le Jaraaf de Dakar a l’occasion de se repositionner. Cela nécessitera une discipline tactique irréprochable et une efficacité devant le but, deux aspects qui ont manqué à l’équipe jusqu’ici.



































































































