ORAGE À PARIS: PLUSIEURS ARRÊTS DE MÉTRO NON DESSERVIS EN RAISON D'INONDATIONS

Un bref et violent orage a frappé la capitale ce samedi 3 mai après-midi à 16 heures, plongeant Paris sous les grêlons et les importantes pluies. Si l'épisode a été court, il a été très violent: des grêlons jusqu'à quatre centimètres sont tombés, accompagnés de vent à 90km/h et de torrent d'eau.



Une heure après le passage de l'orage, les stigmates sont encore présents à Paris, avec de nombreuses rues entièrement inondées. Par conséquent, de multiples stations de métros sont inondées.



Plusieurs lignes de métro touchées



Au moins quatre lignes de métro sont touchées par les intempéries: la 2, la 3, la 6 et la 9. À 17 heures encore, aucun arrêt n'est marqué à Victor Hugo sur la ligne 2, ni à Porte de Champerret sur la ligne 3.





Le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne 6 en répercussion de ces fortes intempéries. Enfin, sur la ligne 9, les arrêts Alma-Marceau et Voltaire ne sont pas marqués.



La reprise normale du trafic a débuté vers 18 heures, à commencer par la ligne 2.



Aucune interruption totale de trafic



Aucune interruption de trafic n'a toutefois eu lieu. Même chose du côté de la SNCF où la tempête n'a provoqué aucune perturbation majeure. De petites coupures de courant ont eu lieu à certains endroits, vite réparées et sans incidence sur le trafic, a précisé le groupe ferroviaire.



Place Voltaire, l'eau continue de ruisseler sans arrêt dans les bouches de métro. Des torrents d'eau impressionnants, qui ont contraint la RATP à fermer les grilles de la station.



Avec le passage de cet orage, les températures ont chuté de 6°C en six minutes à Paris, mettant officiellement fin à un épisode de fortes chaleurs.











































