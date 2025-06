Trafic de drogue entre Bambilor et Jaxaay- 15 individus tombent !

La Brigade régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé, entre Bambilor et Jaxaay, à l’interpellation de quinze (15) individus impliqués dans un réseau actif de trafic de chanvre indien, de détention de produits cellulosiques, ainsi que dans des actes d’agression.



Ces arrestations sont le fruit de l’exploitation de renseignements opérationnels faisant état d’un trafic de drogues à ciel ouvert, orchestré par des groupes de jeunes s’adonnant également à diverses formes de violence urbaine.



Les opérations menées à Bambilor et Jaxaay ont permis la saisie de :

• Près de 2 kilogrammes de chanvre indien

• 10 cornets conditionnés à 1 000 F CFA

• 5 paquets conditionnés à 2 500 F CFA

• 1 arme blanche (couteau)

• 22 flacons de produit cellulosique, dont 2 entamés

• 2 motos de type scooter

• La somme de 15 000 F CFA

• Un lot important de matériel utilisé dans leurs activités illicites



Les quinze suspects ont été placés en garde à vue pour les chefs d’infraction suivants :

• Association de malfaiteurs

• Détention de drogues en vue de trafic

• Détention et usage de produits cellulosiques prohibés



L'enquête est en cours afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler les ramifications du réseau.