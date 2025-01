COUPE CAF | LE JARAAF S’IMPOSE FACE À L’ASEC MIMOSAS ET GARDE ESPOIR POUR LA QUALIFICATION

Sous un soleil de plomb, les Jaraafmen ont entamé une rencontre cruciale contre l’ASEC Mimosas ce dimanche au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Privés des chants et tambours de leurs supporters, les hommes de Malick Daf ont réussi à s’imposer par la plus petite des marges (1-0). Pour assurer leur qualification au tour suivant, ils devront au moins obtenir un match nul sur le terrain de l’USM Alger.



Le Jaraaf a su tirer profit de cette rencontre décisive de la 5e journée des phases de groupe de la Coupe CAF. Dès les premières minutes, les joueurs de Malick Daf ont pris le contrôle du match. À la 7e minute, une première occasion dans la surface ivoirienne a mis la pression sur la défense de l’ASEC Mimosas, qui est restée vigilante pour écarter le danger. Les dix premières minutes ont révélé une nette domination des Sénégalais, avec un Abdoulaye Faty impressionnant à l’entrejeu.



Malgré un avertissement à la 17e minute pour une faute rude, Faty a maintenu son élan, permettant à son équipe de continuer à asseoir son jeu. La récompense est venue à la 25e minute avec un coup franc magistral de Jean Bocandé qui a ouvert le score. Cette avance a été préservée jusqu’à la pause, offrant au Jaraaf une position favorable.



Au retour des vestiaires, l’ASEC Mimosas a montré plus d’ambition, jouant avec un bloc élevé et cherchant à égaliser. En réponse à cette pression, Malick Daf a ajusté son système tactique en passant à un 4-4-2 et a effectué plusieurs changements pour stabiliser son équipe.



Les derniers instants du match ont été marqués par les assauts répétés de l’ASEC Mimosas, qui n’ont cependant pas réussi à franchir la défense sénégalaise. Le Jaraaf a tenu bon et a finalement remporté la victoire, conservant son destin entre ses mains pour la qualification.



Avec cette victoire, le Jaraaf doit maintenant se préparer pour un déplacement difficile en Algérie, où un match nul contre l’USM Alger suffira à garantir leur place au tour suivant de la Coupe CAF. Cette performance donne espoir aux supporters et renforce la position de l’équipe dans cette compétition continentale.























Avec Wiwsport