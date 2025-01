COUPE CAF : LE JARAAF CONFIANT FACE À ORAPA UNITED POUR UN MATCH DÉCISIF À HUIS CLOS

Le Jaraaf de Dakar affronte Orapa United FC du Botswana ce dimanche à 16h, au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la 4ᵉ journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Ce match, disputé à huis clos en raison de sanctions infligées par la CAF, est déterminant pour les ambitions de qualification du club sénégalais.



L’équipe de la Médina, dirigée par Malick Daff, aborde cette rencontre avec détermination. « Nous allons disputer un match très important, un match qui peut nous mener vers la qualification. Nous savons qu’il n’y a pas mille solutions. La seule, c’est de jouer et essayer de gagner », a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse samedi.



Après un nul obtenu lors du match aller à Gaborone, le Jaraaf, qui ne compte que deux points en trois rencontres, est dans l’obligation de s’imposer pour garder ses chances de qualification en quart de finale. « Ce ne sera pas un match facile. Mais en football, rien n’est impossible. Il faut avoir confiance en soi, rester humble, serein et travailler pour être vainqueur de ce match », a ajouté Malick Daff.





Le huis clos imposé par la CAF résulte des incidents survenus lors du match entre le Jaraaf et l’USMA d’Alger le 8 décembre dernier. À l’issue de cette rencontre, des affrontements entre supporters avaient entraîné d’importants dégâts matériels dans les gradins et les vestiaires du stade. En conséquence, l’organe disciplinaire de la CAF a sanctionné le Jaraaf de quatre matchs à huis clos en compétitions interclubs, dont deux avec sursis.



Cette absence de soutien des tribunes est regrettée par l’entraîneur Malick Daff, qui aurait préféré évoluer devant le public sénégalais. Toutefois, il reste confiant en la capacité de ses joueurs à relever ce défi crucial.



Malgré un début de campagne difficile, le Jaraaf continue de croire en ses chances. Qualifiée pour la phase de poules, l’équipe a montré qu’elle pouvait rivaliser avec ses adversaires dans un groupe où tout reste ouvert. « Nous avons préparé cette compétition depuis le début de la saison. Rien n’est encore perdu », a insisté Malick Daff.



Avec l’obligation de faire un résultat, ce match représente une opportunité pour le club de la Médina de redresser la barre et de se relancer dans la course à la qualification.



















































































Rts