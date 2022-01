COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS - L'ALGÉRIE QUALIFIÉE POUR LES 8E DE FINALE APRÈS SON MATCH CONTRE LA CÔTE D'IVOIRE SI…

C'est une affiche sous très haute tension qui se profile à Douala ce jeudi. Tenante du titre, l'Algérie est dos au mur avant d'affronter la Côte d'Ivoire pour cet ultime match de poule. Après son revers face à la Guinée équatoriale, qui a mis fin à une invincibilité de 35 matches consécutifs, les coéquipiers de Riyad Mahrez sont loin d'avoir leur destin en main face aux Eléphants, déjà qualifiés.

Si les calculs étaient loin d'être simples pour assurer une qualification aux Verts, la donne a changé ces dernières heures. Et il n'y a qu'une seule option pour voir les huitièmes de finale : la victoire. Car les résultats des autres groupes ont écarté toute hypothèse de qualification en cas de match nul des Fennecs. Voici les différents scénarios possibles de qualification possibles. Préparez vos calculettes.



L'ALGÉRIE PREMIÈRE DE SON GROUPE ET QUALIFIÉE SI…

.elle bat la Côte d'Ivoire par deux buts d'écart et que le match Sierra Leone - Guinée équatoriale débouche sur un nul.



L'ALGÉRIE QUALIFIÉE EN TANT QUE DEUXIÈME DE GROUPE SI…

...elle bat la Côte d'Ivoire par un but d'écart et que le match Sierra Leone - Guinée équatoriale débouche sur un nul.

...elle bat la Côte d’Ivoire avec un but d’écart, la Guinée équatoriale gagne contre la Sierra Leone.



L’Algérie termine deuxième du groupe E.

...elle bat la Côte d’Ivoire avec un but d’écart, la Sierra Leone gagne contre la Guinée équatoriale.