COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS - LE CAMEROUN S'EST FAIT PEUR MAIS DÉMARRE PAR UNE VICTOIRE FACE AU BURKINA FASO (2-1)

L’essentiel est assuré pour les Lions Indomptables du Cameroun. Dans un stade d’Olembé très heureux d’accueillir ses héros locaux pour le match d’ouverture de la 33e CAN, les coéquipiers de Vincent Aboubakar se sont imposés avec caractère face aux Étalons du Burkina Faso (2-1). Désormais attaquant d’Al-Nassr Riyad en Arabie Saoudite, l’ancien buteur de Valenciennes et de Lorient a inscrit deux penalties en fin de première période (40e, 45e+3). Les Lions camerounais avaient pourtant concédé le premier but du tournoi, signé Gustavo Sangaré (24e). Le second match du groupe A opposera l’Éthiopie au Cap-Vert, à 20h.



Le film du match

Dans un stade comble de 48 000 spectateurs, le match n’a pas tardé à s’animer. Vincent Aboubakar a été le premier à tenter sa chance, mais sa frappe enroulée du gauche était trop imprécise pour inquiéter l’ancien gardien du LOSC, Hervé Koffi (8e). Dominateurs dans le jeu, les joueurs de Toni Conceição se sont pourtant fait surprendre peu avant l’heure de jeu.



UNE SUEUR FROIDE NOMMÉE SANGARÉ

Sur un centre précis de Bertrand Traoré, André Onana, le futur gardien de l’Inter Milan a totalement manqué sa sortie. C’était assez pour permettre à Gustavo Sangaré, l’attaquant de Quevilly-Rouen, d’ouvrir le score d’un joli plat du pied gauche conclu de près (0-1, 24e). Le crucial premier but de Sangaré avec les Étalons burkinabè, inscrit donc contre le cours du jeu, n'a pas découragé pour autant les Lions Camerounais.



Sur une action anodine dans la surface, Bertrand Traoré a séché Franck Zambo Anguissa d’une bien maladroite obstruction (37e). Coûteuse maladresse, puisque l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal a accordé un penalty au Cameroun, après plusieurs secondes de flottement, inscrit avec une vraie maîtrise de ses nerfs par Aboubakar (1-1, 40e).



ABOUBAKAR A LIBÉRÉ LES SIENS

Après un nouvelle faute encore moins discutable de Dayo dans la surface juste avant la pause, Aboubakar s’est offert le doublé sur penalty (2-1, 45e+3). Le but refusé pour un hors-jeu peu évident à juger de Moumi Ngamaleu (59e) n’a pas perturbé outre mesure les joueurs du pays hôte. Ils ont finalement empoché les trois points et seront de détendus spectateurs de la rencontre entre l’Éthiopie et le Cap-Vert à 20h. Le Cameroun affrontera les Ethiopiens jeudi, toujours à Olembé (17h).