COUPE DU MONDE | FINALE FRANCE - ARGENTINE | LES BLEUS ENCORE DÉCIMÉS ? VARANE ET KONATÉ SONT MALADES À LEUR TOUR

Le syndrome viral qui décime les Bleus depuis le début de la semaine n'en finit plus de faire des victimes. Après Dayot Upamecano, Adrien Rabiot et Kingsley Coman, qui n'ont pas pu tenir leur place face au Maroc, c'est au tour de Raphaël Varane et Ibrahima Konaté d'être malades ce vendredi selon L'Equipe. A deux jours de la finale face à l'Argentine, le virus continue de circuler chez les champions du monde.



Toujours selon le quotidien sportif, les symptômes seraient légers pour Varane et plus prononcés pour Konaté. Si Rabiot et Upamecano ont repris l'entraînement jeudi, ce n'est pas encore le cas de Coman. La vraie question est de savoir désormais si Varane, Konaté et Coman participeront à la séance collective à 18h... et si le virus va continuer de se propager au sein de l'effectif des champions du monde.