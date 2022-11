COUPE DU MONDE | FRANCE-AUSTRALIE : LES BLEUS LANCENT LEUR MONDIAL PAR UNE LARGE VICTOIRE (4-1)

Rédigé par Dakarposte le Mardi 22 Novembre 2022 à 20:03

Après une entrée en lice cauchemardesque, l'ouverture du score australienne et la blessure de Lucas Hernandez, l'équipe de France s'est réveillée et a finalement largement dominé une Australie très faible (4-1). Elle débute ainsi parfaitement la défense de son titre mondial. Olivier Giroud a inscrit un doublé et rejoint Thierry Henry en tête du classement des buteurs des Bleus.