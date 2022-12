COUPE DU MONDE 2022 - ARRIVÉS À PARIS, LES BLEUS ACCLAMÉS PLACE DE LA CONCORDE

Autour de 20h15, l'Equipe de France s'est posée sur le sol français. Les Bleus, vice-champions du monde après la finale de ce dimanche face à l'Argentine sont arrivés à Roissy.



Pendant ce temps, les plusieurs milliers de supporters présents sur la place de la Concorde mettent déjà l'ambiance. Certains sont même arrivés dans l'après-midi pour être au plus près du balcon sur lequel les Bleus vont venir les saluer.



18h30 : Les Français prennent le bus pour rejoindre la place de la concorde.



Près de 50 000 supporters sont présents.



Autour de 21h30, les hommes de Didier Deschamps sortent enfin sur le balcon de l'hôtel Crillon.



Les visages sont d'abord fermés, à l'image de Kylian Mbappé. Mais les Bleus commencent à communier avec le public.



"Après la douleur d'hier, un peu de réconfort. Le plus important, c'est la reconnaissance de ces supporters, ça nous réconforte un petit peu. Même si en tant qu'athlètes, on aurait aimé gagner cette médaille en or mais surtout ramener cette coupe une nouvelle fois en France", lâche le capitaine Hugo Lloris au micro de TF1.





Le public lance un clapping, suivi par les Bleus.



"C’est notre devoir avec les joueurs de remercier tous ces Français et Françaises qui nous ont soutenu et ont donné beaucoup de force à ce groupe France. On a partagé des émotions fabuleuses même si la dernière note est cruelle et fait mal. Mais il ne faut pas oublier tout ce que ce groupe a fait en ayant beaucoup de difficultés avant et pendant le Mondial. (...), lâche Didier Deschamps, Ce n'est pas toujours évident pour les joueurs, ils ont vécu des émotions fabuleuses pendant ce mois de compétition. C'est très important pour nous et les joueurs de saluer cette foule."



Marseillaise, "Allez les Bleus", applaudissements : la tendance n'est pas à la tristesse en ce lendemain de finale.



"C'est génial parce que l'issue est cruelle mais le peuple français nous a soutenu. [...] C'est que du bonheur de vivre ces moments. On va se faire un gros câlin et partir en vacances pour recharger les batteries car il y a une saison à finir. Lance Olivier Giroud à TF1. C'est toujours difficile de quitter un groupe avec lequel on a passé un mois et demi. On est comme une famille, comme des frères.



C'est le moment de partir, après une grosse demi-heure de célébration avec les supporters, les Français regagnent l'hôtel Crillon. La place de la Concorde se vide peu à peu. Le moment de tourner la page de cette aventure pour les Bleus.