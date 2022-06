COUPE DU MONDE 2022 AU QATAR : LA LISTE DES ÉQUIPES QUALIFIÉES POUR LE MONDIAL

Ça se rapproche… A l’issue d'une semaine où de nombreuses têtes d’affiches ont disparu de la circulation, l’identité de tous les qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre) se dessine un peu plus nettement.



Le 13e et dernier ticket européen a été attribué. Vainqueur de l'Ukraine dans une finale de barrage décalée à ce début du mois de juin (1-0), le Pays de Galles sera bien de la fête. Les 30 premiers pays invités sont désormais connus et les deux dernières équipes à prétendre au Mondial devront passer par des barrages intercontinentaux qui opposeront les Emirats Arabes Unis ou l'Australie au Pérou le 13 juin puis le Costa Rica à la Nouvelle-Zélande le 14. Tour d'horizon mondial.



ZONE AFRIQUE : 5 Ghana

Sénégal

Cameroun

Tunisie

Maroc



Ici, tous les tickets ont été distribués à l’issue de barrages ô combien meurtriers. Par rapport à 2018, le casting est franchement modifié. Si la Tunisie, le Sénégal et le Maroc étaient déjà présents en Russie, le Cameroun et le Ghana vont retrouver la joie d’une Coupe du monde. L’Egypte, le Nigéria et l'Algérie manqueront donc à l’appel.





ZONE AMÉRIQUE DU NORD ET CENTRALE : 3

Canada

Mexique

Etats-Unis



Comme prévu, le Mexique et les Etats-Unis sont venus compléter le casting dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Costa Rica, quatrième de ce Tour Final, devra disputer un match de barrages inter-continental face à la Nouvelle-Zélande, vainqueur des qualifications Océanie, en juin.



ZONE AMÉRIQUE DU SUD : 4

Brésil

Argentine

Equateur

Uruguay

Ici, le quatuor était déjà connu. Très sérieux lors de ces qualifications, le Brésil et l’Argentine avaient déjà composté le ticket pour le Qatar avant ce rassemblement de mars. Ils ont été imité par l’Equateur et l’Uruguay par la suite. Dans ces éliminatoires de la zone Amérique du Sud, c'est le Pérou qui sera le barragiste inter-continental (face au barragiste de la zone Asie). En 2018, la zone AmSud avait envoyé 5 représentants en Russie : le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, la Colombie et le Pérou.



ZONE ASIE : 5

Qatar

Iran

Corée du Sud

Japon

Arabie saoudite



Le pays organisateur étant qualifié d’office, le Qatar a donc réservé le premier billet pour le Mondial 2022. Derrière, en qualifications, les habituels cadors de la zone ont répondu présents.

Il ne reste désormais qu’une seule question : qui pour affronter le Pérou lors des barrages intercontinentaux ? Deux équipes s’affrontent lors d’un quatrième tour : les Emirats Arabes Unis et l’Australie.

ZONE EUROPE : 13

Danemark

Allemagne

France

Belgique

Croatie

Espagne

Serbie

Angleterre

Suisse

Pays-Bas

Portugal

Pologne

Pays de Galles



Le Portugal et la Pologne étaient venus compléter le contingent européen au mois de mars, le dernier barrage a rendu son verdict ce dimanche 5 juin. Le Pays de Galles a battu l’Ukraine (1-0) dans la finale de la voie A et arraché le 13e ticket accordé au Vieux Continent. 64 ans après leur première participation, les Dragons disputeront leur second Mondial.