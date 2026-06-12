COUPE DU MONDE 2026 : LES LIONS PRENNENT POSSESSION DE LEUR TANIÈRE AMÉRICAINE

À quelques jours de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026, les Lions du Sénégal ont rejoint leur camp de base dans le New Jersey. L’équipe nationale sénégalaise est arrivée ce jeudi dans l’État américain où elle séjournera durant toute la phase de groupes du tournoi.



La délégation a pris ses quartiers sur le campus de l’Université Rutgers, choisi comme centre d’entraînement et de préparation. Les joueurs ainsi que le staff technique sont, quant à eux, logés à l’hôtel Hyatt Regency de New Brunswick, situé à environ une heure du MetLife Stadium, enceinte qui accueillera le premier match des Lions dans cette compétition mondiale.



Cette installation marque une nouvelle étape dans la préparation de la sélection dirigée par Pape Thiaw. Présents aux États-Unis depuis le 28 mai, les Sénégalais ont déjà disputé deux rencontres amicales de haut niveau, respectivement face aux États-Unis à Charlotte et à l’Arabie Saoudite à San Antonio. Ces matchs ont permis au staff technique d’affiner ses réglages avant le début des choses sérieuses.



Désormais pleinement tournés vers la compétition, les Lions se préparent à relever leur premier défi dans le groupe I. Le Sénégal affrontera la France mardi prochain à partir de 19 heures GMT pour une affiche particulièrement attendue. Ce duel marquera le coup d’envoi de la campagne mondiale des champions d’Afrique 2021, déterminés à réussir leur entrée dans un tournoi où les ambitions sont élevées.



À New Brunswick, l’heure est désormais aux derniers ajustements avant un rendez-vous qui pourrait déjà peser lourd dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.





































Rts