COUPE DU MONDE 2026 : PAPE THIAW PROMET UN SÉNÉGAL DÉTERMINÉ FACE À LA BELGIQUE

À la veille du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, assure que les Lions sont prêts à relever le défi. Détermination, confiance et préparation à tous les scénarios : le technicien sénégalais veut poursuivre l’aventure dans le tournoi.
Le Sénégal joue sa survie dans la Coupe du monde 2026. Les Lions affrontent la Belgique mercredi à 20h GMT au Seattle Stadium pour une place en huitièmes de finale. En conférence de presse à Seattle, le sélectionneur national Pape Thiaw a affiché la volonté de son équipe de continuer son parcours dans la compétition.
« Nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, tout en ayant énormément de respect pour la Belgique », a déclaré le technicien sénégalais, reconnaissant la qualité des Diables rouges, auteurs d’un excellent premier tour.
Pape Thiaw : « Notre objectif est de battre la Belgique et de poursuivre notre aventure »
Pour Pape Thiaw, ce rendez-vous est un nouveau départ. Dans un match à élimination directe, il n’y a plus de calcul : « soit on gagne et on continue, soit on rentre à la maison ». Le sélectionneur estime que son équipe a mérité sa qualification malgré un début de tournoi difficile.
Le Sénégal avait en effet concédé deux défaites en phase de groupes face à la France (1-3) et la Norvège (2-3), avant de réagir de manière spectaculaire contre l’Irak avec une large victoire (5-0), synonyme de qualification en tant que meilleur troisième.
Pape Thiaw : « J’entretiens la même relation avec les cadres qu’avec les autres joueurs. Il n’y a pas de traitement particulier. »
« Ces défaites ont été difficiles à digérer. Nous avons perdu sur des détails qu’il fallait corriger rapidement. Mais les joueurs ont montré du caractère », a expliqué Pape Thiaw, qui considère que la compétition entre désormais dans une nouvelle phase.
Une équipe prête à tous les scénarios
Face à la Belgique, le sélectionneur des Lions assure avoir préparé son groupe à toutes les éventualités, y compris une séance de tirs au but.
« Il n’y a plus de match nul. Nous avons travaillé tous les scénarios, y compris les tirs au but. Nous avons de bons gardiens et de bons tireurs. Mentalement, je sais que mes joueurs répondront présents », a-t-il affirmé.
Le technicien sénégalais a également insisté sur l’importance de la gestion de son effectif. « Je suis venu avec 26 titulaires potentiels. Tous les joueurs sont prêts à répondre présents. Le plus important est d’aligner le onze le plus performant », a-t-il souligné.
Pour Pape Thiaw, une qualification contre la Belgique représenterait une étape importante dans le parcours des Lions. « Nous affrontons le premier de son groupe alors que nous sommes qualifiés parmi les meilleurs troisièmes. Une victoire nous ferait franchir un cap », a-t-il conclu.
Le Sénégal est donc fixé : pour continuer son aventure mondiale, il faudra dominer une solide équipe belge dans un duel où seule la victoire compte.
Rts
Le Sénégal joue sa survie dans la Coupe du monde 2026. Les Lions affrontent la Belgique mercredi à 20h GMT au Seattle Stadium pour une place en huitièmes de finale. En conférence de presse à Seattle, le sélectionneur national Pape Thiaw a affiché la volonté de son équipe de continuer son parcours dans la compétition.
« Nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, tout en ayant énormément de respect pour la Belgique », a déclaré le technicien sénégalais, reconnaissant la qualité des Diables rouges, auteurs d’un excellent premier tour.
Pape Thiaw : « Notre objectif est de battre la Belgique et de poursuivre notre aventure »
Pour Pape Thiaw, ce rendez-vous est un nouveau départ. Dans un match à élimination directe, il n’y a plus de calcul : « soit on gagne et on continue, soit on rentre à la maison ». Le sélectionneur estime que son équipe a mérité sa qualification malgré un début de tournoi difficile.
Le Sénégal avait en effet concédé deux défaites en phase de groupes face à la France (1-3) et la Norvège (2-3), avant de réagir de manière spectaculaire contre l’Irak avec une large victoire (5-0), synonyme de qualification en tant que meilleur troisième.
Pape Thiaw : « J’entretiens la même relation avec les cadres qu’avec les autres joueurs. Il n’y a pas de traitement particulier. »
« Ces défaites ont été difficiles à digérer. Nous avons perdu sur des détails qu’il fallait corriger rapidement. Mais les joueurs ont montré du caractère », a expliqué Pape Thiaw, qui considère que la compétition entre désormais dans une nouvelle phase.
Une équipe prête à tous les scénarios
Face à la Belgique, le sélectionneur des Lions assure avoir préparé son groupe à toutes les éventualités, y compris une séance de tirs au but.
« Il n’y a plus de match nul. Nous avons travaillé tous les scénarios, y compris les tirs au but. Nous avons de bons gardiens et de bons tireurs. Mentalement, je sais que mes joueurs répondront présents », a-t-il affirmé.
Le technicien sénégalais a également insisté sur l’importance de la gestion de son effectif. « Je suis venu avec 26 titulaires potentiels. Tous les joueurs sont prêts à répondre présents. Le plus important est d’aligner le onze le plus performant », a-t-il souligné.
Pour Pape Thiaw, une qualification contre la Belgique représenterait une étape importante dans le parcours des Lions. « Nous affrontons le premier de son groupe alors que nous sommes qualifiés parmi les meilleurs troisièmes. Une victoire nous ferait franchir un cap », a-t-il conclu.
Le Sénégal est donc fixé : pour continuer son aventure mondiale, il faudra dominer une solide équipe belge dans un duel où seule la victoire compte.
Rts