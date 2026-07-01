COUPE DU MONDE 2026 : PAPE THIAW PROMET UN SÉNÉGAL DÉTERMINÉ FACE À LA BELGIQUE

À la veille du seizième de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, assure que les Lions sont prêts à relever le défi. Détermination, confiance et préparation à tous les scénarios : le technicien sénégalais veut poursuivre l’aventure dans le tournoi.



Le Sénégal joue sa survie dans la Coupe du monde 2026. Les Lions affrontent la Belgique mercredi à 20h GMT au Seattle Stadium pour une place en huitièmes de finale. En conférence de presse à Seattle, le sélectionneur national Pape Thiaw a affiché la volonté de son équipe de continuer son parcours dans la compétition.



« Nous abordons ce match avec beaucoup de détermination et de confiance, tout en ayant énormément de respect pour la Belgique », a déclaré le technicien sénégalais, reconnaissant la qualité des Diables rouges, auteurs d’un excellent premier tour.



Pape Thiaw : « Notre objectif est de battre la Belgique et de poursuivre notre aventure »





Pour Pape Thiaw, ce rendez-vous est un nouveau départ. Dans un match à élimination directe, il n’y a plus de calcul : « soit on gagne et on continue, soit on rentre à la maison ». Le sélectionneur estime que son équipe a mérité sa qualification malgré un début de tournoi difficile.



Le Sénégal avait en effet concédé deux défaites en phase de groupes face à la France (1-3) et la Norvège (2-3), avant de réagir de manière spectaculaire contre l’Irak avec une large victoire (5-0), synonyme de qualification en tant que meilleur troisième.



Pape Thiaw : « J’entretiens la même relation avec les cadres qu’avec les autres joueurs. Il n’y a pas de traitement particulier. »





« Ces défaites ont été difficiles à digérer. Nous avons perdu sur des détails qu’il fallait corriger rapidement. Mais les joueurs ont montré du caractère », a expliqué Pape Thiaw, qui considère que la compétition entre désormais dans une nouvelle phase.



Une équipe prête à tous les scénarios



Face à la Belgique, le sélectionneur des Lions assure avoir préparé son groupe à toutes les éventualités, y compris une séance de tirs au but.



« Il n’y a plus de match nul. Nous avons travaillé tous les scénarios, y compris les tirs au but. Nous avons de bons gardiens et de bons tireurs. Mentalement, je sais que mes joueurs répondront présents », a-t-il affirmé.



Le technicien sénégalais a également insisté sur l’importance de la gestion de son effectif. « Je suis venu avec 26 titulaires potentiels. Tous les joueurs sont prêts à répondre présents. Le plus important est d’aligner le onze le plus performant », a-t-il souligné.



Pour Pape Thiaw, une qualification contre la Belgique représenterait une étape importante dans le parcours des Lions. « Nous affrontons le premier de son groupe alors que nous sommes qualifiés parmi les meilleurs troisièmes. Une victoire nous ferait franchir un cap », a-t-il conclu.



Le Sénégal est donc fixé : pour continuer son aventure mondiale, il faudra dominer une solide équipe belge dans un duel où seule la victoire compte.















































Rts