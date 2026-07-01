Fraude bancaire/700 millions FCFA visés : la Dnlt démonte le réseau des sociétés fictives, faux cachets ,retraits frauduleux et comptes fantômes…plus de 211 millions FCFA détournés

Du dossier du « Savant » à une affaire bancaire d’envergure



Courant février 2026, la Dnlt avait démantelé un réseau de faussaires spécialisé dans la fraude documentaire et le trafic de migrants, avec à sa tête A. B. Diène alias « Le Savant ». Mais en poursuivant les investigations, notamment à travers son Bureau de lutte contre la fraude documentaire, les enquêteurs ont découvert un autre pan du dossier.



Selon Libération, les enquêteurs ont établi que « Le Savant » était en contact avec M. Dia alias « Momo », présenté comme un employé dans une agence de voyage. Les deux hommes auraient opéré ensemble dans des activités d’escroquerie bancaire.



Fausses identités, faux documents et sociétés fictives



L’enquête a révélé que M. Dia transmettait à A. B. Diène des photographies de personnes. Ce dernier confectionnait ensuite de fausses cartes nationales d’identité sénégalaises sous des identités usurpées, ainsi que de faux documents commerciaux.



Parmi les documents cités par Libération figurent des Ninéas et des registres de commerce établis au nom d’entreprises fictives. Plusieurs enseignes auraient été utilisées, notamment Africa Transport Aéroportuaire, Bibo Transit, Sigma Transit, Transport Duèye Sénégal, Comptoir Business Company et Fayu Business Company.



Ces faux documents auraient ensuite permis aux usurpateurs d’ouvrir des comptes de sociétés auprès de plusieurs établissements financiers de la place, parmi lesquels la Boa, la Bnde, la Sgs, Coris Bank, Nsia Banque, Afrika Bank, Uba, Bis, Ecobank, Sunu Bank et d’autres.



De faux ordres de virement au nom de grandes entreprises



Les enquêteurs ont également découvert, en possession de A. B. Diène, des cachets numérisés au nom des sociétés fictives, mais aussi des ordres de virement frauduleux prétendument émis par de grandes entreprises.



Les sociétés citées par Libération sont notamment Olam Agri, Sonam Assurances Sénégal, les Grands Moulins de Dakar, la Lonase, Senico et d’autres entreprises. Les enquêteurs ont aussi retrouvé des spécimens de signatures de responsables de ces entités, ainsi que des cachets nominatifs et de service au nom de Toussaint Manga, directeur général de la Lonase.



Plusieurs coupures de chèques appartenant à des établissements bancaires ont également été découvertes dans le cadre de l’enquête.



Le rôle présumé d’un agent de banque



Selon Libération, l’implication de l’agent de banque E. L. Faye, alias « Jaazz » ou « PF », gestionnaire de portefeuilles de grandes entreprises à la Boa, s’est révélée déterminante.



En raison de son accès à des informations sensibles relatives aux grandes entreprises clientes de la banque, il aurait extrait du système d’information bancaire des modèles d’ordres de virement, des libellés de courriels de directeurs administratifs et financiers ou de services comptables d’entreprises victimes. Ces éléments auraient ensuite été transmis à M. Dia.



Sur la base de ces informations, A. B. Diène aurait procédé à la falsification d’ordres de virement présentés comme émis par les entreprises victimes au profit de sociétés fictives.



700 millions FCFA visés, plus de 211 millions détournés



Les investigations ont permis de mettre en évidence un mode opératoire structuré. Les mis en cause seraient parvenus à soustraire frauduleusement des sommes importantes au préjudice de plusieurs entreprises.



Entendus dans le cadre de la procédure, les représentants légaux des Grands Moulins de Dakar, de Sonam Assurances, d’Olam Agri et de la Lonase ont confirmé des opérations de retraits frauduleux effectuées au profit des sociétés fictives.



D’après Libération, la bande aurait tenté de soustraire un montant global de 700 000 000 FCFA. Sur cette somme, 211 174 524 FCFA auraient effectivement été détournés au préjudice des entreprises victimes, lesquelles se sont constituées parties civiles.



Des aveux partiels et des dénégations



A. B. Diène aurait admis avoir confectionné frauduleusement des documents d’identité et des documents commerciaux personnalisés au profit des usurpateurs. Il aurait aussi reconnu avoir falsifié des ordres de virement présentés comme émis par les entreprises victimes.



Selon ses déclarations rapportées par Libération, il aurait agi à la demande de M. Dia, présenté comme celui qui planifiait les opérations de retraits frauduleux au moyen de ces faux documents.



De son côté, B. E. Gomis, de la Boa, a contesté toute implication. Toutefois, selon les éléments cités par le journal, il n’aurait pas pu expliquer la présence, dans le téléphone de M. Dia, d’un courriel de validation RTGS relatif à un retrait frauduleux de 92 000 000 FCFA au préjudice des Grands Moulins de Dakar.



M. Dia, E. L. Faye alias « Jaazz », I. Diallo et A. Diack ont, pour leur part, nié toute implication, malgré les éléments qui leur ont été opposés par les enquêteurs.



Des particuliers et des clients décédés également ciblés



Au-delà des entreprises, les investigations ont révélé que plusieurs particuliers auraient également été victimes des agissements de cette bande organisée. Libération précise que certains clients décédés figureraient parmi les victimes.



L’enquête a aussi mis au jour des actes préparatoires visant le détournement frauduleux d’un bon du Trésor d’un montant de 500 000 000 FCFA à partir d’un compte du ministère des Finances et du Budget, au préjudice de la Bnde.



Les mis en cause présentés au Pool judiciaire financier



En attendant la suite de la procédure, M. Dia, A. B. Diène, E. L. Faye alias « Jaazz », B. E. Gomis, I. Diallo et A. Diack ont été présentés au Pool judiciaire financier.



Les faits visés sont nombreux : faux, usage de faux en écriture privée de banque, fraude documentaire, usurpation d’identité, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, escroquerie portant sur des deniers publics, retraits frauduleux de deniers, blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs et complicité.



















































































dakaractu