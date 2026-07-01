SETER : travailleurs fatigués et fâchés !

Le climat social se détériore fortement au sein de la Société d'exploitation du Train Express Régional (Seter). Dans un communiqué consulté par Les Échos, le Collège des délégués du personnel dénonce des pressions exercées sur des salariés arborant un brassard rouge, symbole d'une « mobilisation qu'il qualifie de pacifique et conforme au droit du travail ». Ce mouvement a coïncidé avec la visite de hautes autorités de l'État sur l'axe Diamniadio-AIBD, au cours de laquelle plusieurs conducteurs ont été interpellés et entendus par les gendarmes, « alimentant un climat d'inquiétude au sein du personnel ».

Les représentants du personnel dénoncent également des « entraves à l'exercice de leur mandat ». Ils accusent la direction d'avoir changé les serrures de leur salle de travail sans les en informer, les privant ainsi de leur « espace institutionnel », et d'avoir bloqué leur groupe de messagerie interne, « limitant leur capacité à communiquer avec les travailleurs ».

Selon eux, cette mobilisation traduit un « malaise social installé depuis plusieurs mois », alimenté par une dégradation des conditions de vie et de travail, un manque de considération envers les salariés et leurs représentants, ainsi que par des revendications portant sur une « meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur métier », l'absence de prime de risque et un manque de « transparence dans les promotions internes ». Les délégués jugent également « préoccupante la dégradation physique observée chez des employés » dont la moyenne d'âge est de seulement 34 ans.

À l'heure où le réseau ferroviaire doit s'étendre vers l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et avec la future mise en service de la gare de Sébikotane, le Collège rappelle que les cheminots restent soumis à la convention collective des transports routiers, qu'il juge « totalement inadaptée aux réalités du transport ferroviaire ». Il plaide pour l'adoption d'une convention collective propre au secteur ferroviaire et appelle à l'ouverture d'un « dialogue social inclusif » afin de parvenir à un climat social « durablement apaisé au sein de la Seter ».























































































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