COUPE DU MONDE EN CHINE : LE SÉNÉGAL QUALIFIÉ

L’équipe masculine du Sénégal a obtenu ce vendredi sa qualification à la Coupe du monde de basket après sa victoire aux dépens du Rwanda 81 à 41 lors de la dernière phase de qualification ayant débuté le même jour à Abidjan (Côte d’Ivoire).



Les Lions, qui occupaient le second rang du Groupe F avec 16 points derrière le Nigeria qui est déjà qualifié pour la Chine, devaient gagner une rencontre sur les trois prévues lors de cette fenêtre internationale pour composter leur billet.



Et en attendant les deux autres matchs, l’équipe dirigée par Abdourahmane Ndiaye "Adidas’’ n’a eu besoin que de sa première rencontre pour assurer sa présence en Chine. Ce sera la 5-ème participation sénégalaise au Mondial chinois après les éditions de 1978, de 1998, de 2006 et 2014.



En 2014, le Sénégal qui avait battu en poule la Croatie, avait atteint les huitièmes de finale, où il s’était incliné contre l’Espagne à Madrid.



Pour la zone Afrique, la Tunisie et l’Angola dans la poule E, le Nigeria et depuis ce soir, le Sénégal ont validé leur ticket. Le 5-ème ticket se jouera entre le meilleur 3-ème des deux poules.



Sur le match joué ce vendredi, le Sénégal a dominé toute la rencontre avec 26-14 à l’issue du premier quart temps, 43-22 à la mi-temps. A la fin du 3-ème quart temps, le score était de 66 à 31.



Samedi, le Sénégal jouera contre le Mali avant de terminer contre le Nigeria déjà qualifié, ce dimanche. La coupe du monde en Chine aura lieu du 31 août au 15 septembre prochain et se disputera avec 32 équipes.

