COUPE DU MONDE - LE TABLEAU FINAL : LES PAYS-BAS ET LE SÉNÉGAL ATTENDENT LEURS ADVERSAIRES EN 8ES DE FINALE

C'est l'heure des projections. Avant ce lundi, seules trois équipes avaient assuré leur présence en 8es de finale : la France, le Brésil et le Portugal. Deux équipes sont venues s'ajouter à la liste après les premiers matches de ce lundi : les Pays-Bas et le Sénégal. Les coéquipiers de Memphis Depay, dominants face au Qatar (2-0), terminent premiers de cette poule A avec 7 points, tandis que les Lions de la Teranga, venus à bout de l'Equateur (1-2), finissent deuxièmes, juste devant leur victime du jour.



En 8es de finale, les deux équipes attendent encore de connaître leurs adversaires. Les Pays-Bas affronteront le deuxième du groupe B tandis que le Sénégal défiera le premier du même groupe. En l'état, c'est l'Angleterre qui est la mieux placée pour occuper ce poste-là, laissant présager d'un alléchant Angleterre-Sénégal. Encore faut-il que les Three Lions fassent leur partie du travail dès 20h.