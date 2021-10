COUPE DU MONDE : LES LIONS QUALIFIÉS EN BARRAGES

L’équipe du Sénégal a battu la Namibie, 3-1, ce mardi à Soweto (Afrique du Sud) se qualifiant pour les barrages de la Coupe du monde 2022 programmés au mois de mars pour la zone Afrique.



Famara Diédhiou a inscrit un triplé (22e-ème mn, 51-ème mn, 84-ème mn). Le but namibien a été inscrit par Shalulilé à la 27-ème mn.



Au match aller, les Lions avaient dominé, 4-1, les Brave warriors.



Avec 12 points au compteur, les Lions se qualifient à deux journées de la fin de la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.



L’équipe du Sénégal avait déjà battu celles du Togo et du Congo respectivement 2-0 et 3-1.



Les Lions du Sénégal sont la première équipe nationale à réussir le quatre sur quatre, en attendant ceux de l’Atlas du Maroc qui disputent leur 4-ème match contre le Syli national de Guinée, ce mardi un peu plus tard dans la journée, .



En cas de succès sur la Guinée, le Maroc peut également valider son ticket pour les barrages où se retrouvent les 10 équipes arrivées premières de leur groupe à l’issue des matchs du deuxième tour.

































































aps