COUPE DU MONDE - LIONEL MESSI, AU FIRMAMENT

C'est l'histoire d'un gamin arraché aux siens pour aller grandir ailleurs. Celle d'un enfant qui s'injecte lui-même des hormones pour grapiller quelques centimètres. Celle d'un prodige qui émerveille le centre de formation le plus noble qui soit. Celle d'un crack adoubé par un Ballon d'Or brésilien au moment d'ouvrir son compteur en professionnel. Celle d'un gaucher surdoué transformé en monstre par un savant catalan. Celle d'un timide expatrié censé reprendre le flambeau d'un excessif représentatif. Celle d'un buteur-passeur-accélérateur-leader qui domina l'Europe pendant plus de quinze ans. Celle d'un international pourtant frustré, brisé, dépité et presque résigné. Celle d'un capitaine soulagé après un sacre en terre ennemie. Celle d'un trentenaire perdu au moment de quitter le club de sa vie. Celle d'un briscard magnifique pour emmener les siens au sommet. Celle d'un des plus grands joueurs de ce sport qui offre le sacre à son pays au terme de la plus grande finale de Coupe du monde de l'histoire. On ne saurait dire, déjà, si Lionel Messi est devenu ce dimanche le plus grand de tous les temps. Mais son histoire, à lui, est sûrement l'une des plus belles.



A Lusail, la grande histoire a enfin décidé d'honorer l'un de ceux qui voulaient le plus désespérément y entrer. Dans ce Mondial, Messi aura été à son habitude : immense. Dans cette finale, il fut encore plus que ça. Buteur sur penalty pour mettre les siens sur les rails, décisif sur le deuxième but argentin, il a perdu de son influence à mesure que la tempête bleue se levait.



PALMARÈS DIVIN

Mais cet homme-là ne pouvait pas s'arrêter là. Après son but de la tête en finale de Ligue des champions 2009, celui qu'il préfère dans son immense carrière, c'est un autre pion inattendu qui a relancé les siens, une reprise du pied… droit.





La suite, c'est l'éternité. Parce que, cette fois-ci, on ne pourra plus rien lui reprocher. Il n'avait jamais été décisif en match à élimination directe de Coupe du monde ? Il l'a été en 8e, en quart, en demie puis en finale, devenant au passage le premier joueur de l'histoire à marquer sur chacun de ces matches sur une même édition. Il n'avait jamais remporté le plus beau des trophées ? C'est chose faite.

A 35 ans, Messi a donc attendu la fin pour compléter son palmarès divin. Ce dimanche, au moment de se pencher sur le débat infini du plus grand joueur de l'histoire, le numéro 10 s'est hissé à la hauteur d'autres légendes.



ET MAINTENANT, QUELLE PLACE ?

Comme un symbole, il a poussé le mimétisme à son maximum au moment de célébrer, porté en triomphe par les siens comme le fut Maradona en 1986. "Diego est certainement en train de sourire", a d'ailleurs glissé Pelé au moment de féliciter Messi, qui a d'ailleurs dépassé le total de buts du roi en Coupe du monde (13).



Le football n'est pas juste, pas toujours digne de ses héros et rarement magnanime au moment de définir les vainqueurs. Cette équipe d'Argentine, gonflée à la testostérone et pas toujours classe dans les célébrations, avait cependant quelque chose de plus, un supplément d'âme qui fait les champions, un souffle qui l'escortait depuis le but de son héros face au Mexique (2-0). Cette troupe avait surtout un général révélé sur le tard, un timide qui a fini par assumer son "argentinité".

Il y a finalement quelque chose de réconfortant à l'idée de savoir que l'un des plus grands de l'histoire ne terminera pas frustré, presque aigri au moment de se pencher sur ses accomplissements et sur sa trace personnelle. Ce dimanche, il a renforcé un peu plus sa légende, au firmament des plus grands. A quelle place ? Au fond, peu importe. Ces débats sont éternels et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Mais, désormais, Messi a balayé tous les préjugés qui lui ont longtemps été accolés.