COUPE DU MONDE - PALMARÈS : AVEC 3 TITRES, L'ARGENTINE SE RAPPROCHE DE L'ITALIE ET DE L'ALLEMAGNE ET DEVANCE LA FRANCE

Ils étaient arrivés au Qatar avec des ambitions légitimes et le rêve d'une vie : offrir la Coupe du monde à Lionel Messi. Ce dimanche, les Argentins sont venus à bout de l'équipe de France au terme d'une finale aussi incroyable que mémorable (3-3, 4-2 t.a.b) pour offrir l'étoile éternelle à leur capitaine mais aussi la troisième à leur pays.



Sacrée en 1978 puis en 1986, l'Albiceleste complète donc son palmarès en 2022 et s'isole dans la hiérarchie mondiale. Avec cette victoire, elle devient la seule nation avec ce total. Devant elle, l'Allemagne et l'Italie à 4 titres et l'intouchable Brésil à 5. Jusqu'à l'édition 2026, l'Argentine est donc assurée d'être la seule nation à trois victoires en Coupe du monde.



En l'espace de 44 ans, l'Argentine a donc réussi à soulever la coupe à trois reprises. Au passage, l'Argentine met fin à une disette longue de vingt ans pour le continent sud-américain, qui attendait un sacre depuis 2002 et la victoire du Brésil au Japon et en Corée