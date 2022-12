COUPE DU MONDE QATAR 2022 | LA FRANCE VIENT À BOUT DE L'ANGLETERRE (2-1) ET AFFRONTERA LE MAROC EN DEMI-FINALE

Irrespirable. D’aucuns diraient miraculeux. Au terme d’un quart de finale dans lequel elle a été chahutée comme jamais dans cette Coupe du monde 2022, la France s’est qualifiée au forceps pour une place dans le dernier carré (1-2). Il a fallu un but de la tête de l'inévitable Olivier Giroud, son 53e avec les Bleus, pour battre des Anglais supérieurs dans le jeu et dans les intentions. Harry Kane a eu une balle d’égalisation sur penalty, mais il a tiré au-dessus. L’autre grand homme du match se nomme Hugo Lloris. Désormais seul recordman du nombre de sélections, le gardien a multiplié les arrêts de grande classe pour maintenir la France à flot. Le rendez-vous avec le Maroc, tombeur du Portugal quelques heures plus tôt (1-0), est pris.



Et Harry Kane, réputé imperturbable, loupa un penalty (84e). Il y avait 2-1 pour la France, qui revenait de l’enfer, et Théo Hernandez venait de se rendre coupable d’une faute bête en effectuant une charge dans le dos de Mason Mount. Après vérification des images, l’arbitre a offert une balle d’égalisation à l’Angleterre. Mais l’attaquant de Tottenham, qui avait déjà trompé Hugo Lloris dans le même exercice en début de seconde période (1-1, 54e), a tiré au-dessus. Cet échec symbolise bien le match des Three Lions, qui ont été flamboyants à partir du moment où ils ont été dans l'obligation de courir après le score. Ils ont su rugir, face à une équipe de France qui a arrêté d’attaquer. Sauf qu’ils n’ont pas su planter les crocs au moment où il le fallait. Oui, cette qualification des Bleus est miraculeuse mais, à force, ce n’est plus le fruit du hasard.



PORTÉ PAR UN GRAND LLORIS

Le premier quart d’heure a pourtant été à l’avantage des hommes de Didier Deschamps, à l’aise dès l’entame, aussi bien techniquement que dans l’utilisation du ballon, alors que les Anglais, comme paralysés par l’enjeu, ont fait montre de timidité. Ils auraient même pu être assommés par l’ouverture du score signée Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain a pris ses responsabilités en décochant une frappe de loin, chronométrée à 108 km/h (0-1, 17e). Les Bleus auraient sans doute dû tirer profit de ce but pour faire très vite le break face à une équipe qui a peu à peu bombé le torse, sous l’impulsion d’un Bukayo Saka intenable, d’ailleurs à l’origine du premier penalty sifflé, et d’un Kane vicieux, surtout face à Dayot Upamecano. Le défenseur français a alterné le bon et le moins bon dans cette affiche, à l’image de nombre de ses partenaires.



Parce que la France s’est trop vite dit qu’elle pouvait gérer sans vraiment jouer, elle a commencé à concéder beaucoup trop d’occasions pour être tout à fait sereine, dans un match où elle n’a pas pu compter sur Kylian Mbappé, muselé sinon transparent, bien davantage sur un Antoine Griezmann taille patron. Heureusement pour elle, Lloris avait quelques comptes à régler. Après s’être chauffé les gants sur un coup franc de Luke Shaw (21e), il a écœuré Kane par deux fois, d’abord en bouchant bien son angle (22e), puis sur une tentative de loin (29e). Il a par ailleurs renfilé le bleu de chauffe à la reprise, sur une demi-volée de Jude Belligham (47e). Il fut aussi tout heureux de voir une tête d’Harry Maguire effleurer son poteau (70e) et un ultime coup franc de Marcus Rashford passer tout près de sa lucarne (90e+11). Les Anglais ont beaucoup tenté, et ils sont tombés sur un dernier rempart quasi impossible à franchir.



GIROUD A ENFILÉ LE COSTUME DE SAUVEUR

Si Lloris a permis à la France de rester dans le match, quand l’Angleterre gagnait en confiance dans son temps fort interminable, c’est Olivier Giroud, un autre ancien, qui a sorti son plus beau costume de sauveur. Jordan Pickford s’était pourtant imposé sur une reprise qu’il pensait bien claquée, après une remise bien sentie d’Ousmane Dembélé (77e). C’était sans compter la faim de loup de l’attaquant dont on a dit qu’il était fini au moins mille fois. Sur un centre parfait de Griezmann, Giroud a jailli au premier poteau pour prendre le dessus sur John Stones et remettre les Bleus devant au tableau d’affichage (1-2, 78e).

Un avantage qui s’est avéré décisif après le penalty manqué par Kane, donc synonyme de billet composté pour la demi-finale. La France n’avait encore jamais battu l’Angleterre en Coupe du monde. La voilà en passe de réaliser un exploit plus retentissant encore : conserver sa couronne mondiale. Il faudra d’abord battre le Maroc, sacré poil à gratter de cette Coupe du monde.