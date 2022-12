COUPE DU MONDE QATAR 2022 | LE MAROC S'OFFRE LE PORTUGAL (1-0), 1RE ÉQUIPE AFRICAINE EN DEMIE D'UN MONDIAL

Larmes de bonheur pour les Marocains, pleurs d'une tristesse incommensurable pour Cristiano Ronaldo. Héroïques, les Lions de l'Atlas ont réalisé l'exploit monumental de sortir le Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde (1-0), samedi après-midi à Doha. Un but de Youssef En-Nesyri inscrit avant la pause a offert à l'Afrique sa première demi-finale de Coupe du monde.



Le dernier carré de la Coupe du monde n'est plus un horizon inatteignable pour les sélections africaines. C'est le message envoyé au monde par Walid Regragui et ses guerriers au terme d'un match de haut niveau disputé face au Portugal. Pendant 90 minutes, ils ont frustré les Lusitaniens, les ont fait trembler en contre-attaque et ont défendu leur maigre avantage obtenu avant la pause, lorsque Youssef En-Nesyri s'est envolé dans le ciel de Doha pour tromper Diogo Costa d'une tête piquée (1-0, 42e).

Leur prestation défensive est à montrer dans toutes les écoles de football. Ce supplément d'âme, cette générosité, cette résilience qui a fait jouer les Marocains à 12, voire même à 13 avec l'appui du public, est à mettre au crédit du sélectionneur. Quatre mois après sa prise de fonction, Regragui a fait du Maroc l'une des quatre meilleures équipes du monde.



Avant la rencontre, le natif de Corbeil-Essonnes avait donné les grandes lignes de sa stratégie face aux Portugais : si son équipe rentre aux vestiaires sans prendre de but, alors le match "deviendra compliqué" pour les adversaires. On craignait pour les Lions de l'Atlas, affaiblis par les forfaits de Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui, deux de leurs pièces maîtresses de la base arrière. Une grave erreur : non seulement les Marocains ont validé un quatrième clean-sheet en cinq rencontres face à la meilleure attaque du tournoi, mais ils ont également frappé au meilleur moment.



Ils ont fait le dos rond pendant une demi-heure, subi les assauts répétés mais imprécis des Portugais. Joao Felix a fait passer un premier frisson en obligeant l'impeccable Yassine Bounou à une horizontale (5e). L'unique frappe cadrée des Lusitaniens en première période, Bruno Fernandes fracassant la barre d'une sublime reprise (44e). La tempête passée, les Marocains sont sortis de leur camp, ont commencé à montrer les dents. Le côté droit d'Achraf Hakimi et Hakim Ziyech a pris l'ascendant, mais c'est son pendant gaucher qui s'est révélé déterminant pour l'ouverture du score. Remplaçant au pied levé Mazraoui, Yahya Attiat-Allah a délivré le centre parfait pour En-Nesyri.



La réaction de Fernando Santos était attendue. Le sélectionneur portugais, qui s'est encore passé de Cristiano Ronaldo en début de partie, a opté pour un coaching ultra offensif. Il a envoyé son quintuple Ballon d'Or au front. L'idée était intéressante, le jeu de tête de CR7 pouvant forcer le verrou adverse, mais la réorganisation tactique à la 50e minute n'a pas eu l'effet escompté. Et pourtant, le Maroc a enregistré un nouveau coup dur avec la blessure blessure du capitaine Romain Saïss (57e). La sortie du roc défensif, strappé à la cuisse au retour des vestiaires, a contraint Regragui à aligner une charnière centrale à 3 et un milieu à 5.

Auteur d'un triplé contre la Suisse et inexistant samedi après-midi, Gonçalo Ramos a cédé sa place à Rafael Leao, deux buts en 63 minutes de jeu. Avec ses cinq fantastiques sur la pelouse, le Portugal a continué à se briser les dents sur le rideau défensif adverse, Joao Felix butant une nouvelle fois sur Bounou (83e). Arc-bouté dans sa moitié de terrain, réduit à dix après l'expulsion du nouvel entrant Walid Cheddira (90e+3), le pays du couchant a procédé par contres, portant encore le danger dans les ultimes instants. Poussé par le public, Zakaria Aboukhlal a raté son duel face à Costa (90e+6), avant d'exulter au coup de sifflet final.



Ronaldo a compris qu'il ne remporterait jamais la Coupe du monde et s'est effondré dans le couloir menant aux vestiaires. Ses coéquipiers sont rentrés têtes basses, mines tristes. Les larmes des Lions de l'Atlas avaient une autre saveur. Au Qatar, leur royaume est impénétrable. Bloqués au stade des quarts de finale, le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010) ont été vengés. A Doha, les Marocains ont brisé les rêves de sacre de Ronaldo. Surtout, ils ont défoncé la porte d'un nouveau monde pour l'Afrique.