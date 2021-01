COUVRE-FEU: Depuis sa maison, Aly Ngouille Ndiaye invite à respecter la mesure

Le fait est assez parlant. Tout récemment c'est lui qui était chargé de faire respecter les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et aujourd'hui, il est chez lui pour respecter le couvre-feu. En effet sur sa page Facebook, Aly Ngouille Ndiaye écrit, photo à l'appui, "je vous invite à observer les gestes barrières édictées par les autorités sanitaires et tout comme moi, à rester chez vous, pour vous protéger et préserver vos proches". Comme quoi...