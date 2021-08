COVID : 13 DÉCÈS ET 266 NOUVELLES INFECTIONS ENREGISTRÉES

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état dimanche de 13 décès et 266 nouvelles infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures, des statistiques dans la continuité des chiffres de ces trois quatre derniers jours qui témoignent d’une relative baisse des contaminations.

Sur 3497 tests virologiques réalisés, 266 se sont révélés positifs, correspondant à un taux de positivité de 7,61%, indique le dernier bulletin quotidien consacré à l’évolution de la maladie à coronavirus au Sénégal.





Il précise que les 266 nouvelles contaminations enregistrées concernent 17 cas contact et 249 infections relevant de la transmission communautaire, dont 128 dans les différents départements de Dakar, la capitale.



Le reste des contaminations communautaires, soit 121, ont été enregistrées dans les autres régions du pays, selon le bulletin épidémiologique du jour du ministère de la santé et de l’Action sociale.



Les services concernées signalent par ailleurs que 428 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 57 cas graves sont prises en charge dans les services de réanimation.



Au total, depuis l’apparition de la maladie au Sénégal en mars 2020, 70.679 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays, dont 53.877 patients guéris et 1600 décès dont 13 au cours des dernières 24 heures.



Il en résulte que 15.201 patients sont encore sous traitement dans les centres de traitement des épidémies (CTE) ou à domicile.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce par ailleurs que 9575 personnes ont été vaccinées samedi, portant à 1.105.420 le total de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin depuis fin février, début de la campagne de vaccination au Sénégal.















































aps