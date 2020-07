COVID-19 : 110 NOUVEAUX CAS ET QUATRE DÉCÈS

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi 110 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et quatre décès survenus au cours des dernières vingt-quatre heures.



Sur 1.078 tests effectués, 110 sont revenus positifs, dont 80 cas contacts suivis et un cas importé, recensé à l’aéroport international Blaise-Diagne, a indiqué le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention.



Selon lui, les 29 autres cas sont causés par la transmission communautaire. Ils ont été recensés dans les localités suivantes : Pout (4), Guédiawaye (2), Maristes (2), Niary Tally (2), Dakar-Plateau (2), Thiès (2), Touba (2), Bargny (1), Centenaire (1), Fann (1), Mermoz (1) Diamniadio (1), Khombole (1), Liberté 2 (1), Mbour (1), Ouakam (1), Yarakh (1), Popenguine (1), Zone B (1), Yeumbeul (1).



Selon El Hadj Mamadou Ndiaye, 67 patients ont été déclarés guéris au cours des dernières vingt-quatre heures. Depuis le début de la pandémie au Sénégal, le 2 mars, 4.666 patients ont recouvré la santé.



Le directeur de la prévention signale que 38 patients présentant un cas sévère ou grave de Covid-19 sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.



De 121, jeudi, le nombre de décès est passé à 125, puisque quatre patients ont succombé à la maladie, selon M. Ndiaye.



A ce jour, le Sénégal dénombre 7.164 cas confirmés de coronavirus, et 2.372 malades sont sous traitement.