COVID-19 : 110 NOUVELLES CONTAMINATIONS ET DEUX DÉCÈS SIGNALÉS CE MERCREDI

Le ministère de la Santé a rapporté, ce mercredi, 110 nouvelles contaminations au covid-19 et deux décès.



Sur 920 tests effectués, 110 sont revenus positifs au Covid-10, soit un taux de positivité de 11, 9%, a indiqué la directrice générale de la Santé, Marie Khémess Ngom Ndiaye.



Lors du point de presse quotidien sur la situation de l’épidémie, elle a précisé que 102 des nouvelles contaminations étaient issues des cas contacts suivis tandis que 8 provenaient de la transmission communautaire à La Médina (3) et à Touba (5).



Le Sénégal vient d’enregistrer deux décès supplémentaires liés au Covid-19, ce qui porte à 21 le nombre total de décès, a déclaré la directrice de la Santé.



Le premier est un homme âgé de 75 ans. Il est décédé à Touba mardi à son arrivée au service d’urgence de l’hôpital Matlaboul Fawzayni. Le second est également un homme de 75 ans, résidant à Ngor (Dakar), décédé ce mercredi à 3h 10 à l’hôpital Fann.



Quarante patients ont été déclarés guéris, selon la directrice générale de la Santé, ajoutant que l’état de santé des autres patients est stable.



Huit cas graves sont en observation, a indiqué Marie Khémess Ngom Ndiaye.



A ce jour, le Sénégal compte 2105 cas de covid-19 dont 782 guéris, 21 décès et 1301 patients sous traitement.























aps