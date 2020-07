COVID-19 : 129 NOUVELLES INFECTIONS ET 4 DÉCÈS, CE DIMANCHE

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait état ce dimanche de 129 nouvelles infections au covid-19 sur 1367 tests réalisés, soit un taux de positivité de 9,44 pour cent.





Dans ce lot figurent 116 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé et 13 cas issus de la transmission communautaire, renseigne un communiqué parvenu à l’APS.



Aussi, 45 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris tandis que 50 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Faisant le point quotidien sur l’évolution de la maladie, le ministère de la santé ajoute que quatre décès ont été enregistrés ce samedi.



A ce jour, 9681 cas ont été déclarés positifs dont 6409 guéris, 191 décédés, et donc 3080 sous traitement.